Курс валют на 13 ноября: гривня несущественно ослабла к доллару
13 ноября наличная гривня сохраняет стабильность на черном рынке, в банках национальная валюта несколько ослабла к доллару.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,22 – 37,74 грн против котировок в 37,61 – 37,72 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,17 – 40,37 грн против курса 40,12 – 40,40 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,3 – 37,75 грн (курс на 10 ноября – 37,25 – 37,7 грн);
- Евро – 39,9 – 40,45 грн (курс на 10 ноября – 39,9 – 40,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,0 – 37,7 грн;
- Укрэксимбанк – 37,3 – 37,9 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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