Google ведет переговоры об инвестициях в стартап Character.AI - Reuters

getty images

Компания Alphabet Google ведет переговоры об инвестировании сотен миллионов долларов в стартап искусственного интеллекта Character.AI, который ищет капитал для обучения моделей и удовлетворения спроса пользователей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Согласно третьему источнику, инвестиции, которые могут быть структурированы как конвертируемые банкноты, углубят существующее партнерство Character.AI из Google, в котором он использует облачные сервисы Google и модули обработки тензоров (TPU) для обучения моделей.

Основанный бывшими сотрудниками Google Ноамом Шазиром и Даниэлем Де Фрейтасом, Character.AI позволяет людям общаться с виртуальными версиями знаменитостей, таких как Билли Айлиш, или персонажами аниме, одновременно создавая собственные чат-боты и помощников с искусственным интеллектом.

Реклама:

Он бесплатный в использовании, но предлагает модель подписки, которая взимает 9,99 долларов в месяц для пользователей, желающих пропустить виртуальную очередь, чтобы получить доступ к чат-боту.

Ранее компания заявляла, что ее сайт привлек 100 миллионов посещений в месяц за первые шесть месяцев после запуска.

По словам источников, Character.AI также ведет переговоры о привлечении акционерного капитала от инвесторов венчурного капитала, которые могут оценить компанию более чем в 5 миллиардов долларов. В марте она привлекла 150 миллионов долларов во время раунда финансирования под руководством Андрисена Горовица по отметке в 1 миллиард долларов.

Реклама:

Переговоры с Google продолжаются, и условия сделки могут измениться, рассказали источники, пожелавшие остаться анонимными.

Google инвестирует в стартапы с искусственным интеллектом, в том числе 2 миллиарда долларов для производителя моделей Anthropic в форме конвертируемых банкнот, в дополнение к своим предварительным инвестициям в капитал. Anthropic использует облачные сервисы Google и свою последнюю версию TPU.

Экономическая правда