Цена на кукурузу упала до трехлетнего минимума из-за прогнозов рекордного урожая в США

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Цена на кукурузу продолжает падать, достигнув трехлетнего минимума, поскольку ожидается, что американские фермеры соберут рекордный урожай в этом сезоне.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, собранный урожай кукурузы в США составит более 386 млн тонн, что превышает прогнозы аналитиков и предыдущий рекорд 2016 года в 15,148 млрд. бушелей, сообщает в четверг Министерство сельского хозяйства США.

Чикагская кукуруза с поставкой в декабре подешевела на 1% до 4,63 долл за бушель, ранее ее цена пускалась до 4,61 долл, что является самым низким показателем с 29 декабря 2020 года.

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"Достаточное предложение в крупнейшем мировом производителе означает, что теперь внимание смещается на будущий урожай в ключевом производителе Бразилии, а также на мировой спрос на американскую кукурузу", - говорится в сообщении.

По словам аналитика Farm Futures Жаклин Холланд, любые положительные новости по использованию кукурузы в США будут иметь большое значение для поддержки цен на кукурузу в течение следующего месяца.

Что касается других товаров, то фьючерсы на соевое масло растут третий день подряд в Чикаго. Соевые бобы торгуются стабильно, после роста на 0,3%.

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Cargill Inc., крупнейший в мире зернотрейдер, заявил, что Китай только что совершил огромную закупку американской сои, что подчеркивает импульс на рынке масличных культур.

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В октябре 2023 года Украине удалось экспортировать 4,8 млн т продукции АПК, что на 15% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Экономическая правда.