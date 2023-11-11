Сети АЗС продолжают повышать цены на автогаз

фото: WOG

В течение недели, с 6 по 10 ноября, средняя розничная цена на газ увеличилась на 1,65 грн, до 32,66 грн/л.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего подорожал газ в сети KLO – на 3,2 грн, до 33,99 грн/л, меньше всего – у "Рур групп" и Marshal – на 50 копеек, до 34,5 грн/л и 32,5 грн/л соответственно. Впрочем, цена в сети "Рур групп" и без того самая большая по стране.

А вот самая низкая цена зафиксирована на АЗК Prime в Кировоградской области – 29,9 грн/л. В регионах своего присутствия держит одну из самых низких цен лидер дисконт-движения "Авантаж 7" – 29,95 грн/л (+1 грн за неделю).

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В крупных сетях стоимость автогаза в среднем поднялась на 1,21 грн/л, в сетях нижнего ценового диапазона – на 1,81 грн/л.

В консолидированной сети АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и др.) стоимость этого вида горючего увеличилась за неделю на 1,95 грн, до 32,69 грн/л.

Стоимость автогаза в сети ОККО за неделю выросла на 1,61 грн – до 33,1 грн за литр. Стоимость автогаза на WOG выросла на 1,43 грн – до 33,41 грн за литр.

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Сеть UPG предлагает своим клиентам автогаз по 32,6 грн/л, что на 2,73 грн больше, чем в начале недели.

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Напомним:

Национальный банк прогнозирует стабилизацию цен на топливо в 2024 году благодаря постепенному понижению мировых цен на нефть.