Клиенты Приватбанка жалуются на блокирование счетов из-за операций с криптовалютой: в банке ответили

Государственный Приватбанк якобы начал блокировать счета клиентов, подозреваемых в купле-продаже криптовалют. В самом банке заявили, что никакие новые правила финмониторинга не применяются.

О блокировании счетов клиентов сообщил ряд СМИ, ссылаясь на сотрудников банка и отзывы на его деятельность на сайте Минфин.

В некоторых отзывах за последнюю неделю клиенты указывают, что государственный банк заблокировал их счета без уведомления и отмечают, что занимаются p2p-операциями с криптовалютами.

"Работаю с банком более 20 лет почти по созданию банка, никаких особых проблем с банком не было. В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по p2p-системе на бирже "Байбит" и банк отказал мне в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства. Но я ничего не законного не сделал. Прошу банк пересмотреть мой статус и возобновить работу счета", - говорится в одном из отзывов.

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В ответ представитель банка ответил, что в своей деятельности Приватбанк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения.

В ответ на запрос ЭП в пресс-службе ПриватБанка отметили, что никаких новых правил финмониторинга к клиентам не применяют.

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Экономическая правда