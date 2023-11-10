Нацбанк вдвое сократил срок возврата валютной выручки для агроэкспортеров

Национальный банк с 11 ноября вдвое сокращает предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров, классифицируемых по 12 кодам - со 180 до 90 календарных дней.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На уровне 90 дней установили предельные сроки расчетов по операциям по экспорту товаров, классифицируемых по кодам, классифицируемым по кодам согласно УКТ ВЭД: 1001 (пшеница), 1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соя), 1205 (рапс), 1206 00 (семена подсолнечника), 1507 (масло соевое), 1512 (масло подсолнечное), 1514 (масло рапсовое), 2306 (макуха), совершенных после 11 ноября.

С 5 апреля 2022 г. предельные сроки расчетов для таких операций были установлены на уровне 180 календарных дней.

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Соответствующее решение принято по представлению Кабинета Министров Украины в соответствии с распоряжением КМУ от 13 февраля 2019 г. № 76 "Об утверждении перечня товаров и (или) отраслей экономики, для которых Национальный банк имеет право устанавливать исключения и (или) особенности введения меры защиты, предусмотренной абзацем первой части первой статьи 13 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" (с изменениями). операциями по экспорту товаров", – объяснили в регуляторе.

Указанные изменения приняты постановлением Правления Национального банка Украины от 10 ноября 2023 г. № 145 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 14 мая 2019 г. № 67 "Об установлении исключений и (или) особенностей введения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорта товаров и внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты".

Напоминаем:

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Кабинет министров принял новый порядок экспорта агропродукции, согласно которому экспортировать ее смогут только экспортеры, включенные в Государственный аграрный реестр, или компании, получившие лицензию на такой экспорт.