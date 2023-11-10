Теоретический экзамен на водительские права можно будет сдавать без обучения в автошколе
Кабинет Министров утвердил порядок, позволяющий украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией", - отметил он.
Министр добавил, что такие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, которые мы начали летом этого года.
Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Впоследствии такая услуга будет доступна и в ЦПАУ (ЦНАП - укр.).
Кроме этого, эти нововведения касаются и реализуемого проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным.
Изменения вступят в силу после обнародования соответствующего документа
Напоминаем:
Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.