Теоретический экзамен на водительские права можно будет сдавать без обучения в автошколе

Кабинет Министров утвердил порядок, позволяющий украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией", - отметил он.

Министр добавил, что такие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, которые мы начали летом этого года.

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Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Впоследствии такая услуга будет доступна и в ЦПАУ (ЦНАП - укр.).

Кроме этого, эти нововведения касаются и реализуемого проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным.

Изменения вступят в силу после обнародования соответствующего документа

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Напоминаем:

Правительство на заседании 15 сентября внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.