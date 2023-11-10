С 11 ноября экспорт из Украины определенных видов агропродукции будут осуществлять только верифицированные производители

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило три приказа о внесении 735 украинских аграрных предприятий в перечень верифицированных экспортеров, осуществляющих вывоз определенных групп агротоваров.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"С 11 ноября начинается экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции по новым правилам", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на заседании координационного совета по логистике в сельском хозяйстве.

Сейчас продолжается подача заявок в Государственный аграрный реестр для внесения агропредпринимателей в перечень верифицированных экспортеров.

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С 6 ноября уже поступило более 1 тыс. заявок о внесении в список верифицированных экспортеров. Их оперативно рассматривают и принимают соответствующие решения.

Напоминаем:

Ранее три страны Европейского Союза ввели национальные запреты на экспорт украинской агропродукции.

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В ответ на это правительство Украины предложило 5 странам-соседям компромиссный сценарий по экспорту четырех групп агротоваров - осуществление верификации.

Предложенный механизм контроля призван предотвратить искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

Впоследствии правительство одобрило постановление "О реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения".

Согласно документу, будет сформирован перечень верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки.

Ознакомиться со списками верифицированных предприятий можно на сайте Минагрополитики.