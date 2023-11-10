В "Госоператоре тыла" рассказали, что будут закупать для Сил обороны одним из первых

Одной из первых закупок нового закупочного агентства Минобороны – ГП "Государственный оператор тыла" – будут турникеты.

Об этом рассказал гендиректор предприятия Арсен Жумадилов в эфире Radio NV.

"Надеюсь, это будет одна из первых наших закупок, о которой мы скажем, что, наконец, они закуплены, а во-вторых, закуплены именно качественные", - сказал Жумадилов.

В настоящее время предприятие совместно с минобороны и Минздравом определяют критерии качества турникетов.

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По словам руководителя "Госоператора типа", другие составляющие аптечек не столь проблематичны.

"Так как вот этот режим управления качеством намного более адекватным, если мы говорим, например, о гемостатиках или окклюзионных наклейках. То есть там эта проблема не столь острая, и качественное медицинское изделие закупить можно", – пояснил он.

Жумадилов сказал, что в вопросе турникетов на одни только отзывы с фронта не приходится полагаться. Иногда одно и то же изделие сначала получает очень положительные оценки, но через некоторое время от того же подродила поступают отрицательные оценки. Речь идет именно о впечатлении, а не объективном протоколировании испытаний, которые проходят на надлежаще подготовленном оборудовании.

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"Мы должны прийти ко второму, а не только ориентироваться на то, что кому-то понравились одни турникеты, другие говорят, что нет, эти не годятся. Ибо в этих историях тогда мы снова приходим к ситуации, когда закупка невозможна. Потому что ты не можешь основываться и опираться в своих решениях по использованию бюджетных средств только по мнению", – сказал он.

Также Жумадилов отметил, что не исключено, что в перспективе ГП будет закупать аптечки как целостный выбор, а не отдельные компоненты.