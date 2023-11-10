Варшава поможет восстановить дома во Львове, поврежденные в июне ракетным ударом

Львовский горсовет

Совет Варшавы предоставил финансовую помощь территориальной громаде Львова в сумме 160 тыс. злотых (более 36 тыс. євро) на восстановление поврежденных фасадов и лестничных клеток комплекса домов по ул.Стрыйской.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Полученные средства будут направлены на ремонт в домах по ул.Стрыйской, пострадавших от ракетных обстрелов 6 июля. Сейчас мы только принимаем эти средства в бюджет Львовской тергромады, а уже постановлением сессии будет определен распорядитель средств", - пояснила директор департамента финансовой политики Львовского горсовета Виктория Довжик.

Напоминаем:

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6 июля июля российская ракета попала в комплекс многоквартирных жилых домов по ул.Стрыйский. Тогда погибли 10 человек, 48 были травмированы.