Все разделы
Укр / Рус

Варшава поможет восстановить дома во Львове, поврежденные в июне ракетным ударом

Пятница, 10 ноября 2023, 16:04 - Лия Ильченко
 
Львовский горсовет

Совет Варшавы предоставил финансовую помощь территориальной громаде Львова в сумме 160 тыс. злотых (более 36 тыс. євро) на восстановление поврежденных фасадов и лестничных клеток комплекса домов по ул.Стрыйской.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Полученные средства будут направлены на ремонт в домах по ул.Стрыйской, пострадавших от ракетных обстрелов 6 июля. Сейчас мы только принимаем эти средства в бюджет Львовской тергромады, а уже постановлением сессии будет определен распорядитель средств", - пояснила директор департамента финансовой политики Львовского горсовета Виктория Довжик.

Напоминаем:

Реклама:

6 июля июля  российская ракета попала в комплекс многоквартирных жилых домов по ул.Стрыйский. Тогда погибли 10 человек, 48 были травмированы.

Львов война
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Кто может получить инвестиции в условиях венчурного кризиса 26 октября 2023, 14:15
В !FEST рассказали детали обысков БЭБ: что изъяло ведомство 18 октября 2023, 16:53
Зарплаты в "конвертах" для 2 тысяч работников: БЭБ разоблачило схему в ресторанном холдинге 17 октября 2023, 23:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте