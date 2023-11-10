Враг нанес авиаудар по зданиям Авдеевского коксохимического завода

10 ноября около полудня враг нанес авиационный удар по зданиям Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Интерфакс-Украина".

"Российские террористы продолжают наносить авиаудары и бить из РСЗО по жилым домам Авдеевки и зданиям коксохимического завода. Буквально в 12 часов снова произошел авиаудар и из РСЗО", - сказал Штупун.

Говоря об Авдеевском коксохимическом заводе, спикер отметил, что ситуация сейчас под контролем.

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"Коксохимический завод под нашим контролем", - подчеркнул Штупун.

Напоминаем:

Авдеевский коксохим, принадлежащий Группе "Метинвест" Рината Ахметова, начали консервировать в мае 2022 года после вражеских обстрелов.

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8 ноября 2023 года стало известно, что с предприятия эвакуировали последних сотрудников. При этом в единственном уцелевшем хранилище предприятия оставались еще 17 горожан, которые отказывались от эвакуации.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отмечал, что россияне готовятся к третьей волне массированных атак, подтягивают людей и технику. Российское командование ставит задачу захватить территорию Авдеевского коксохимического завода.