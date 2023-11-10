Надбавки за интенсивность и Land Cruiser: Минюст в 2019-2022 годах неэффективно использовал 3,5 млрд

Министерство юстиции на протяжении 2019-2022 годов при использовании выделенных во исполнение полномочий 18,1 млрд грн допустило нарушений и недостатков на 3,5 млрд гривен.

Об этом говорится в Отчете о результатах аудита использования средств, выделенных Минюсту, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Специалисты Счетной палаты установили, что Минюст:

с несоблюдением законодательства использовал 1,6 млрд грн;

с нарушением бюджетного законодательства – 1,1 млрд грн;

допустил неэффективное управление бюджетными ассигнованиями в объеме 649 млн. грн. Из них не использовал 117 млн грн открытых ассигнований общего фонда госбюджета и непроизводительно израсходовал более 104 млн гривен.

"В то же время Минюст не создал эффективной системы действенного внутреннего контроля, способной обеспечить соблюдение законодательства на всех этапах планирования потребности, утверждение смет расходов и расходование бюджетных средств", - отметили в ведомстве.

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Также результаты аудита показали, что в 2019-2022 годах в системе оплаты труда предполагалось до 10 дополнительных видов оплаты (надбавки и доплаты), на которые направилось от 63% до 58% предусмотренных на это бюджетных средств.

Это служило основой использования стимулирующих выплат для автоматического увеличения зарплаты, а не как инструмента для поощрения эффективного выполнения задач.

В 2019-2021 годах Минюст завысил почти на 1,6 млрд грн расходы на выплату надбавок за интенсивность труда, выполнение особо важной работы и премии госслужащим. За счет этих "резервов" устанавливались надбавки за интенсивность труда от 5% до 450% должностного оклада на сумму 438,5 млн гривен.

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Кроме этого, одно из основных направлений реформирования системы госуправления – модернизация государственной службы и управления человеческими ресурсами – Минюстом не достигнуто, а направленные на это средства в размере 104 млн грн использованы непродуктивно.

Существенным направлением использования бюджетных средств является оплата Минюстом услуг государственного предприятия Национальные информационные системы (далее – ГП НАИС) по обеспечению функционирования единых и государственных реестров. На это из госбюджета потратили более 1,5 млрд. гривен.

Специалисты РП установили, что определение ежегодной потребности ГП "НАИС" в средствах обеспечения функционирования этих реестров и их расходования в течение года происходило без надлежащего контроля Минюстом.

Аудит установил нарушение правовых основ ведения Минюстом бухгалтерского учета, что привело к отражению в стоимостном выражении такого нематериального актива, как право собственности на базу данных Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

На администрирование этой базы данных в 2020-2022 годах потратили из госбюджета почти 80 млн гривен.

Кроме этого, на средства государственного предприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№130)", в обход установленных Правительством ограничений на расходование средств бюджета на приобретение легковых авто, Минюст в апреле 2022 года приобрел транспортное средство Toyota Land Cruiser 150 стоимостью свыше 1,2 млн. гривен.

Экономическая правда