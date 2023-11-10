В Украине снова активизировались рейдеры: количество уголовных дел стремительно растет

После спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет, львиная доля производств открывается за подделку документов

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Только за 10 месяцев текущего года было открыто 312 уголовных производств по статьям о рейдерстве - в 2,4 раза больше, чем за весь 2022 год (131 производство).

Подавляющее большинство дел касается подделки документов - почти две трети от общего количества или 199 производств (ст. 205-1 УКУ). Хотя до судебного рассмотрения пока дошло менее четверти от их общего количества - 46 дел.

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Из-за противодействия хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в этом году зарегистрировано 64 производства - это пятая часть от общего количества дел о рейдерстве. За десять месяцев текущего года до суда еще не дошло ни одно из таких дел.

Заметно увеличилось количество дел из-за противоправного завладения имуществом (ст. 206-2 УКУ) - открыто 49 производств. Стоит отметить, что в этом году по этой статье в суд поступило рекордное количество дел - аж 12% от общего количества открытых. Для сравнения, в 2019 году в суд поступило 4% производств, в 2021 - 7%, а в 2022 ни одно дело по этой статье не попало в суд.

Впрочем, несмотря на стремительный рост, активность рейдеров все еще не вернулась к показателям 2021 года, когда было зафиксировано по соответствующим статьям - 614 производств.

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