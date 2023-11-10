Депутаты "Слуг" и "ЕС" сделали неудачную попытку заблокировать закон о военном НДФЛ

Ряд внефракционных народных депутатов, а также члены фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" попытались заблокировать закон № 10037 о перенаправлении "военного" НДФЛ из местных в государственный бюджет.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, с 8 ноября, когда закон был принят, депутаты зарегистрировали несколько проектов постановлений об отмене решения ВР о его принятии.

Попытка оказалась неудачной. 10 ноября все зарегистрированные постановления были отклонены после голосования на пленарном заседании Рады. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Отклонили все постановления об отмене решения по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Каждый раз подчеркиваем - оборона наш приоритет", - отметил он.

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Напоминаем:

Закон о перенаправлении НДФЛ военных в госбюджет приняли 253 голосами 8 ноября.

Благодаря этому законопроекту в 2024 году направляются дополнительно 96 млрд грн для закупок дронов и налаживания собственного производства оружия и техники.

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С 1 января 2024 года и до 31 декабря года, в котором прекращено/отменено военное положение, поступления от "военного" НДФЛ распределяются по принципу:

45% для закупок спецтехники и дронов,

45% на развертывание производства вооружения,

10% - автоматическое распределение между воинскими частями в соответствии с уплаченным НДФЛ.

Согласно регламенту ВР, спикер парламента не может подписать закон и передать его на подпись президенту, если зарегистрированы проекты, которыми депутаты просят отозвать принятый законодательный акт.