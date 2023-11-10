НБУ ввел в свободное обращение новый дизайн монеты номиналом 10 гривен
Национальный банк Украины 10 ноября презентовал новую версию монеты 10 грн.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Тираж новой монеты будет лимитирован. Но монета не будет коллекционной, а будет находиться в свободном обращении.
Монета посвящена наиболее упоминаемому во времена войны мосту в Украине - одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом - Антоновскому мосту.
По своим характеристикам оборотная памятная монета "Антоновский мост" идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года.
Однако ее реверс - тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего полета, а также транспортные развязки на обоих концах моста.
Аверс монеты - идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
Тираж монеты с Антоновским мостом составит 10 млн штук - это примерно 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.
"К годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая ежедневно будет находиться в обращении и символически напоминать о единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии", - отметил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.
Выпуском этой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет по военной тематике.
До конца 2023 года планируется введение в обращение еще одной такой монеты, которая будет посвящена Вооруженным Силам Украины.
Напоминаем:
Год назад, во время боев за Херсон, Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по мосту, чтобы сделать его непроездным для российской техники.
Во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов.