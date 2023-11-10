Без света по разным причинам остаются 419 населенных пунктов – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 419 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

При этом в четверг, 9 ноября, суточный максимум потребления был выше на 0,4%, чем в среду, 8 ноября. При этом среднесуточная температура была на 1,2°C ниже, чем 8 ноября (7,2°C против 9°C).

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"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. "Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов.

Лимиты потребления не вводились", - заявили в компании.

Экспорт 10 ноября осуществляется в Словакию, Румынию и Молдову в ночные часы (суточный минимум потребления) и дневные часы (активная работа электростанций на ВИЭ) общим объемом 3 835 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 367 МВт.

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А импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы (периоды максимального потребления) из Словакии и Румынии. Общий объем 1600 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 217 МВт.

Как добавили в Минэнерго, из-за обстрелов в южном регионе отключилась линия электропередачи напряжением 220 кВ. Также были отключены две ветровые электростанции - их работу уже восстановили.

Экономическая правда