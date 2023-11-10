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Еврокомиссия направила запрос к TikTok и YouTube о мерах по защите детей от вредной информации

Пятница, 10 ноября 2023, 12:14 - Алексей Павлыш
 
reuters

Еврокомиссия направила платформам TikTok и YouTube запросы относительно мер, направленных на защиту детей и подростков от вредной информации.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

"9 ноября Европейская Комиссия официально направила компаниям TikTok и YouTube запросы на информацию в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Комиссия просит компании предоставить больше информации о мерах, которые они приняли для выполнения своих обязательств по защите несовершеннолетних в соответствии с DSA, включая обязательства, связанные с оценкой рисков, в частности, относительно рисков для психического и физического здоровья несовершеннолетних, а также относительно использования их услуг несовершеннолетними", - заявили в Еврокомиссии.

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TikTok и YouTube должны предоставить информацию по этому запросу до 30 ноября, и на основе этих ответов Еврокомиссия будет делать следующие шаги.

Отмечается, что это может привести к открытию расследования в отношении действий обеих компаний, процедура которого изложена в соответствующих статьях закона "О цифровых услугах".

Так, Еврокомиссия может накладывать штрафы за неправильную, неполную или ложную информацию, предоставленную в ответ на запрос. Неспособность компаний ответить на запрос может привести к наложению на них штрафных взысканий.

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