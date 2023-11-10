ОАЭ согласились ограничить реэкспорт товаров из ЕС в РФ, Турция рассматривает такие же меры – СМИ

reuters

Руководство ЕС сообщило на этой неделе государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились ограничить реэкспорт в Россию критических товаров, которые используются в войне в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников, Турция рассматривает возможность введения аналогичных мер.

"Эти шаги будут охватывать прямой реэкспорт и означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию. Ранее Bloomberg сообщало, что ОАЭ рассматривают возможность введения контроля.

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В последние месяцы ЕС активизировал усилия по обеспечению соблюдения своих торговых санкций, сосредоточившись, в частности, на ограничении возможностей Кремля прибрать к рукам приоритетный список товаров, охватывающий десятки технологий и компонентов, которые используются в оружии, найденном в Украине, или необходимы для его производства", - говорится в материале.

Официальный представитель ОАЭ заявил, что страна ограничивает экспорт и реэкспорт идентифицированной продукции двойного назначения в зоны конфликтов и имеет законодательную базу экспортного контроля, с помощью которой она постоянно контролирует экспорт продукции двойного назначения. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают тесный диалог с международными партнерами по войне в Украине и ее последствий для мировой экономики.

Европейская комиссия и Министерство торговли Турции отказались от комментариев.

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После того, как ЕС и его союзники из "Большой семерки" запретили экспорт этих товаров в Россию, РФ смогла обойти ограничения, импортируя их через третьи страны Центральной Азии, а также Турцию, ОАЭ и другие, напоминает Bloomberg.

"Союзники Украины посетили многие из этих стран, пытаясь убедить их ограничить торговые потоки. Государствам ЕС сообщили, что последние данные свидетельствуют о том, что прямой экспорт в Россию из многих из этих стран начал падать, но он остается выше довоенного уровня.

Китай и Гонконг стали юрисдикцией, вызывающей наибольшее беспокойство, на которую приходится более 80% российских закупок приоритетных товаров", - добавляет агентство со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Кремль, вероятно, также смог разработать новые маршруты поставок: торговля приоритетными товарами из Турции и Сербии в Казахстан и Кыргызстан демонстрирует беспрецедентный и аномальный всплеск, поскольку компании ищут более запутанные маршруты, даже если прямые маршруты сокращаются.

Последние ограничительные меры ЕС включают различные инструменты для обеспечения выполнения санкций, такие как механизм, запрещающий экспорт определенных товаров компаниям и третьим странам, а также фирмам, включенным в биржевые списки. США и Великобритания также ввели санкции против нескольких компаний из третьих стран.

Ожидается, что пакет санкций, который ЕС предложит в ближайшие дни, будет включать дальнейшие такие шаги и списки. Ожидается, что блок также расширит торговые ограничения на большее количество товаров, включая сварочные аппараты.

Экономическая правда