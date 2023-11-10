РФ увеличила расходы в бюджете на этот год на более $30 миллиардов из-за войны

reuters

Россия добавила не менее 3,4 трлн рублей (37 млрд долларов) в свой бюджет на этот год, что еще больше усиливает инфляционные риски в перегретой экономике и подчеркивает стремительный рост расходов на войну РФ в Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно последним официальным данным, Министерство финансов РФ ожидает, что расходы достигнут 32,5 трлн рублей в 2024 году, что почти на 12% больше изначально запланированных 29,06 трлн рублей.

"Дополнительные расходы без одновременного роста ожидаемых доходов свидетельствуют о том, что военная машина Путина потребляет все больше средств, раскручивая инфляционную спираль, которая, по признанию чиновников, создает макроэкономические риски для страны.

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Рост расходов происходит вопреки обещаниям президента России и других должностных лиц, что огромный дефицит в 1,76 трлн рублей, с которым Кремль столкнулся в январе, является временным", - пишет FT.

Зато, по оценкам руководителя отдела макроэкономического анализа московского брокера "Финам" Ольги Беленькой, бюджетные расходы России в октябре выросли на 29% в годовом измерении.

"Принимая во внимание то, сколько Россия уже потратила, расходы за ноябрь и декабрь могут составить 7,3-8,2 трлн рублей, или около 23-25% годовых расходов", - добавила Беленькая.

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Без одновременного роста доходов дефицит бюджета России вырастет до 3 млрд рублей, или 1,8% ВВП, по сравнению с дефицитом в "один с небольшим процент", который министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал в прошлом месяце.

"Перенос расходов на конец года - это стандартное проклятие российской бюджетной системы", - сказала научная сотрудница Carnegie Russia Eurasia Александра Прокопенко, добавляя, что в этом году министерство финансов пыталось решить эту проблему, перенеся большую часть расходов на первый квартал 2023 года.

Часть дополнительного финансирования может быть использована в связи с ожидаемым объявлением о том, что Путин будет баллотироваться на очередной президентский срок, что, скорее всего, продлит его уже 23-летнее правление как минимум до 2030 года, сказала Прокопенко.

"Людям нужно платить, чтобы они не вошли в новый год с пустыми карманами", - добавила она.

Огромное увеличение расходов углубило зависимость России от импорта, вызвало инфляцию и способствовало ослаблению рубля. Они также обнажили разногласия между Министерством финансов РФ и Центробанком РФ, резюмирует FT.

Экономическая правда