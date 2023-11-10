Нефть дешевеет третью неделю подряд на фоне спада опасений относительно войны на Ближнем Востоке

reuters

Цены на нефть немного выросли 10 ноября, но падают уже третью неделю подряд, поскольку опасения относительно перебоев в поставках из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом уменьшились, что позволило вновь заявить о себе опасениям относительно спроса.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на январь выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 80,42 доллара за баррель по состоянию на 05:50 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на декабрь стоили 76,06 доллара, подорожав на 32 цента, или на 0,4%.

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Фьючерсы на нефть марки Brent на этой неделе снизились на 5,7%, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 5,9% с прошлой недели. Три недели падения являются самой длинной недельной серией потерь для обоих бенчмарков после четырехнедельного падения с середины апреля до начала мая.

"Угроза перебоев с поставками с Ближнего Востока продолжает снижаться", - говорится в сообщении ANZ Research.

"Конфликт остается хорошо локализованным в пределах Газы, несмотря на опасения, что он может разрастись, поскольку соседние арабские страны демонстрируют свое недовольство", - говорят аналитики.

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В четверг, 9 ноября, Белый дом заявил, что Израиль согласился приостановить военные операции в некоторых частях северной Газы на четыре часа в день, хотя не было никаких признаков полного прекращения огня.

Ощущение, что перебои с поставками из-за конфликта между Израилем и ХАМАС уменьшаются, появляется на фоне роста беспокойства относительно спроса, особенно со стороны Китая, крупнейшего мирового импортера нефти.

Слабые экономические данные Китая на этой неделе усилили беспокойство относительно падения спроса. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы Китая попросили сократить поставки из Саудовской Аравии в декабре.

Однако аналитики Citi заявили 9 ноября, что ожидают ослабления давления и восстановления цен после падения до самого низкого уровня с июля в начале этой недели.

"Мы ожидаем, что цены консолидируются, и мы сохраняем наши краткосрочные прогнозы цен, поддержку которым, как ожидается, окажут сокращение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и изменение соотношения между риском и вознаграждением для инвесторов после недавней распродажи", - отметили в Citi.

Экономическая правда