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Таможня с начала года перечислила в бюджет почти 376 миллиардов

Среда, 1 ноября 2023, 20:38 - Анастасия Дячкина

Государственная таможенная служба Украины за январь-октябрь 2023 года перечислила в государственный бюджет 375,9 миллиарда гривен таможенных и других платежей, уплаченных украинским бизнесом и гражданами.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

По результатам октябрьских таможенных оформлений импорта и экспорта товаров, Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 48,3 млрд грн таможенных и других платежей.

По сравнению с сентябрем, в октябре продолжилась тенденция ежемесячного роста объемов уплаты в казну налогов от налогообложения внешнеэкономической деятельности.

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По сравнению с сентябрем 2023 года поступления выросли на 5 млрд грн или 11,7% (соответственно в сентябре в бюджет перечислили 43,3 млрд грн). По сравнению с октябрем прошлого года (32,5 млрд грн) фактические поступления увеличились на 48,8% или на 15,8 млрд  грн.

Напомним:

За первые девять месяцев года в Украину импортировали товаров на 46,6 млрд долларов, экспортировали из Украины – на сумму 27,1 млрд долларов.

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