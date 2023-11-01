Подаренные Варшавой вагоны метро вышли в рейс на одной из веток киевского метрополитена

КГГА

На "зеленую" ветку столичного метрополитена 1 ноября вышел поезд из вагонов метро, которые Киев получил от Варшавы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Полученные вагоны относятся к подвижному составу серии № 81, который также эксплуатируется и в киевском метро. Эту серию разработали в СССР во второй половине 1970-х годов.

КГГА

Однако большинство из них будут использованы как технические доноры для капитальных ремонтов действующего подвижного состава.

Реклама:

Как пояснил городской голова Виталий Кличко, сейчас 80% парка столичного метро составляют вагоны, изготовленные в советское время, и в их конструкции применяются узлы и детали преимущественно российского производства. Поэтому большинство переданных вагонов станут "донорами" для капитального ремонта имеющегося подвижного состава.

"Помощь, полученная от польских друзей, обеспечит бесперебойную работу киевского метрополитена, безопасность движения поездов и безопасную перевозку пассажиров", - подчеркнул глава Киева.

Сейчас вагоны, полученные в рамках этого проекта, проходят поэтапную проверку для определения технического состояния подвижного состава и его комплектующих. В дальнейшем специалисты составят перечень деталей и узлов, которые будут сформированы в резерв запчастей - для проведения текущих и капитальных ремонтов вагонов столичного метро.

Реклама:

Напоминаем:

В 2023 году столица Польши в качестве благотворительной помощи передала Киеву 60 вагонов метро.

Транспортировка в Киев всех 60 вагонов продолжалась 7 месяцев. Последний поезд прибыл в столицу 24 октября.