По итогам года ІТ-отрасль Украины впервые не продемонстрирует рост - ассоциация

В третьем квартале года совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составила 1,6 млрд долларов, по итогам года технологическая индустрия впервые за 32 года может не показать роста по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Львовский ІТ Кластер.

Экспортная выручка в ІІІ квартале была на 5,5% меньше, чем в аналогичный период в 2022 году, что в долларовом эквиваленте составляет 95 млн долл.

Также, по результатам 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 8,4% меньший объем компьютерных услуг. В этом году он составил 5 млрд долл., тогда как в прошлом году составил на 460 млн долл больше.

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В сентябре этого года объем IT-экспорта составил 521 млн долларов. По сравнению с августом показатель меньше на 8% или же 45 млн долл и на 9,9% или же 57 млн долл меньше по сравнению с сентябрем 2022 года.

Ассоциация прогнозирует, что при нынешнем тренде до конца года объем IT-экспорта, вероятно, будет составлять 6,6-7,1 млрд долл. В прошлом году выручка IT-услуг принесла 7,3 млрд долларов.

"По результатам 3 квартала мы уже можем сказать, что к сожалению, 2023 станет первым за годы независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет роста по сравнению с прошлым годом. Мы, как наибольшее техсообщество, делаем все, чтобы уменьшить падение объема IT-экспорта и до конца года выйти на показатели хотя бы 2022", — отметил СЕО Львовского ИТ Кластера Степан Веселовский.

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Доля компьютерных услуг в общей структуре экспорта всех услуг Украины в сентябре составила - 41,7% - на 4,5% меньше, чем в прошлом.

Экономическая правда