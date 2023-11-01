Уровень заполненности хранилищ газа в Украине превысил 16 миллиардов кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 1 ноября превысили 16 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Запасы природного газа в подземных хранилищах уже достигли 16,02 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что это на 1,3 млрд больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу Кабинета Министров Украины на 1 ноября 2023 года.

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Напоминаем:

В начале октября сообщалось, что в украинских подземных хранилищах газа уже накопили 15,75 млрд кубометров газа.

Следует отметить, что в украинских ПХГ хранится не только газ для прохождения отопительного сезона, но и газ иностранных компаний.

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