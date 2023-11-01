Экс-заместителя Черновецкого Кильчицкую обвиняют в мошенничестве с недвижимостью в Крыму

Бывшую заместительницу председателя Киевской городской государственной администрации Ирену Кильчицкую подозревают в незаконном завладении чужими средствами от продажи крымской недвижимости в особо крупных размерах.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя, которая направила в суд обвинительный акт.

В сообщении не уточняется фамилия обвиняемой.

В то же время, агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об Ирене Кильчицкой.

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По данным Крымской прокуратуры, действия Кильчицкой квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В сообщении прокуратуры указано, что в 2021 году некий потерпевший, имя которого также не называется, решил продать собственное имущество на оккупированном полуострове Крым, чтобы избежать незаконного изъятия оккупационными властями. Общая сумма продажи составила 1,9 млн долларов (53,5 млн грн).

"Обвиняемая взяла на себя обязательства помочь потерпевшему в переводе средств с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. Поскольку бывшая заместитель председателя КГГА была достаточно известной в кругу политических и бизнес-элит и имела материальное состояние, потерпевший согласился воспользоваться ее "услугами"", - сообщает прокуратура.

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Мужчина полностью выполнил инструкции обвиняемой по передаче средств на оккупированной территории ее сообщнику.

В то же время бывшая чиновница в дальнейшем присвоила путем обмана указанные деньги и передавать их потерпевшему отказалась, в результате чего нанесла ему материальный ущерб в особо крупных размерах, говорится в сообщении.

Напоминаем:

Кильчицкая занимала должность заместителя председателя КГГА в 2006-2010 годах. В это время должность городского головы занимал Леонид Черновецкий.

До этого Кильчицкая работала в структурах Правэкс-Банка.

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