Продажа Forbes Global: сделку отсрочили, а Мусаев отказался от заявлений о покупке - СМИ

Соглашение по продаже Forbes 28-летнему гендиректору Luminar Technologies Остин Расселл отсрочили примерно на 2 недели, поскольку бизнесмен не успел собрать требуемую сумму 800 миллионов долларов до 1 ноября.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Forbes Global Media, которая сейчас принадлежит инвестиционной компании Integrated Whale Media, в рамках сделки была оценена в 800 млн долл., что примерно на 30% превышает реальную стоимость Forbes.

Издание отмечает, что у Рассела таких денег не было и нет, а каких инвесторов он нашел, неизвестно даже сейчас – четыре месяца спустя после объявления о сделке.

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Приблизительно 300 млн долл. якобы должна была дать индийская Sun Group и ее вице-президент Шив Хэмка, но эти деньги оказались под вопросом из-за связи с Россией и Китаем.

Axios предполагает, что именно с этим связана задержка: Рассел и его партнеры пытаются найти альтернативу деньгам Sun Group.

Еще одним инвестором сделки издание называет кенийского предпринимателя Джулиуса Мвале.

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В то же время российский бизнесмен Магомед Мусаев, хваставшийся, что за соглашением действительно стоит он, сказал изданию, что не инвестирует в Forbes ни одного доллара.

Также издание пишет, что если Расселу не удастся закрыть сделку, на Forbes есть еще хотя бы один покупатель.

Напоминаем:

Российский олигарх и владелец российской версии журнала Forbes Магомед Мусаев в приватных беседах с партнерами в июне заявлял, что стал новым владельцем всей медиагруппы Forbes. Об этом написало издание The Washington Post, ссылаясь на полученные пять аудиозаписей и одну видеозапись, в которых Мусаев якобы говорил об этом.

"Вы же понимаете, когда у вас в руках ключ от авторитетнейшего мирового бренда, этот ключ откроет мне доступ к любому", - говорил также россиянин.

Как свидетельствуют записи, Мусаев повторял это утверждение снова и снова, пишет издание. На видеозаписи, которую получило в свое распоряжение издание The Post, он называет бизнесмена Остина Рассела "лицом" соглашения и настаивает на том, чтобы его причастность к ней умалчивали.

В Forbes Ukraine сомневаются, что сделка по приобретению всей медиагруппы Forbes российским олигархом Магомедом Мусаевым имела место.

Экономическая правда