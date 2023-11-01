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Автоугонов в Украине стало вдвое меньше, чем до войны

Среда, 1 ноября 2023, 11:53 - Лия Ильченко

Количество краж авто в Украине падает, в 2023 году автоугонов в Украине зафиксировано вдвое меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, в 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств об угоне авто в месяц. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц.

Интересно, что количество производств по угонам авто (статья 289 УКУ) падает с 2017 года - примерно на четверть за год.

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Единственное исключение, которое произошло с начала войны, было зафиксировано в начале 2022, когда произошел всплеск краж авто - 460 случаев в месяц. На этот год пришелся всплеск автокраж: +45% к 2021 году. Но уже во втором полугодии 2022 года количество автокраж вернулось к средним показателям до начала полномасштабного вторжения.

За 9 месяцев текущего года всего зарегистрировано 1191 производство по незаконному завладению транспортным средством по статье 289 УКУ. Это почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В то же время в суд в 2023 году попало лишь 55% дел.

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Однако количество производств, которые доходят до суда, растет год от года. В целом доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году.

Единственным исключением также стал первый год полномасштабного вторжения - в 2022 году этот показатель упал до 19%. Однако, уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств - это 651 дело из 1191, а в 787 делах (66%) были вручены подозрения.

 
 

авто
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