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В "Дії" временно не будут работать онлайн-услуги для ВПЛ: что изменится

Среда, 1 ноября 2023, 11:35 - Анастасия Жарикова

С 1 ноября услуга "Помощь для ВПЛ" в "Дії" будет временно недоступна, поскольку Минцифры совместно с Минсоцполитики будут обновлять сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Если вам необходимо получить справку ВПЛ или оформить помощь, пока сервис в действии не работает, сможете сделать это офлайн", - говорится в сообщении.

После обновления услуги подать заявление можно будет на всю семью: детей, мужа или жену.

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Кроме этого выплаты будут получать дети ВПЛ, которые родились после переезда семьи, а также изменятся условия выплат: фокус будет на гражданах, находящихся в сложных обстоятельствах.

"Если вы получали помощь раньше, то вы будете получать ее еще в течение нескольких месяцев. Правительство с 1 августа продлило выплаты еще на полгода. Дальше помощь будет продлена тем гражданам, которые отвечают условиям", - напомнили в Минцифре.

После обновления в "Дії" будут работать следующие услуги для ВПЛ:

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  • смена фактического проживания
  • отмена статуса ВПЛ.

Напоминаем:

Министерство социальной политики после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 тысячам человек, которые не отвечали критериям, что уменьшило расходы государственного бюджета на 400 миллионов гривен в месяц.

Экономическая правда

Дія Минцифра Минсоцполитики услуги
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