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Азербайджан передаст Украине еще одну партию оборудования для восстановления электросетей

Понедельник, 9 октября 2023, 20:40 - Алексей Павлыш

Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей.

Об этом сообщает Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине Сеймура Мардалиева.

"Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться", - заявил Галущенко.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов.

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До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей.

"Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности вопросам хранения и транзита ресурсов", - говорится в сообщении.

По словам Галущенко, интенсификация сотрудничества Украины и Азербайджана в этой сфере не только позволит отдельным государствам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но и усилит энергетическую безопасность всего региона.

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Экономическая правда

Азербайджан Минэнергетики Украина
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