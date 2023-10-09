На выходных поток газа из Словакии в украинские хранилища вырос в четыре раза

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Запрос на транспортировку газа из Словакии в украинские подземные хранилища газа 7 и 8 октября был в четыре раза больше, чем в начале октября.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

В Оператора ГТС объясняют рост среднесуточной заявки на транспортировку газа из Словакии в украинские ПХГ падением цены газа на европейском рынке.

В целом 7 и 8 октября запрос был в четыре раза больше, чем в начале октября.

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"Перед выходными на европейском рынке цена газа существенно снизилась. А поскольку хранилища ЕС уже заполнены более чем на 90%, трейдеры принимают решение закачивать газ в украинские ПХГ", - пояснил коммерческий директор Оператора ГТС Украины Вадим Рыбачук.

Напомним:

В сентябре 2023 года импорт природного газа в Украину (включая газ временного хранения) составил 982,7 млн кубометров, из которых более 56% поступило из словацкого направления.

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