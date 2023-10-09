Украинские разработчики получили грантов на более чем $1 миллион на оборонные технологии

EFREM LUKATSKY/AP

Украинские разработчики получили от кластера Brave1 грантов на более 1 млн долларов на оборонные технологии.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это 57 уникальных разработок, которые прошли тщательную проверку Генштаба ВСУ. Более 500 военных экспертов признали их важными для нашей победы. Часть технологий уже сохраняет жизни наших бойцов на фронте и помогает уничтожать врага.

Например, боевые роботы с турелями, беспилотники с ИИ, морские дроны и системы противодействия РЭБу. И это только украинские разработки, о которых можем говорить", - написал Федоров.

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Он напомнил, что Brave1 - совместная инициатива с Минобороны, Генштабом, СНБО, Минстратегпромом и Минэкономики. Кластер объединяет сотни топовых разработчиков и военных для лучшего взаимодействия.

"Силы обороны могут поставить конкретные задачи разработчикам, а компании - получить профильную поддержку и грант на развитие продукта.

Всего в Brave1 поступило 583 проекта, 305 из них уже прошли оборонную экспертизу. Еще 19 проектов - на стадии заключения договоров на 315 тысяч долларов", - добавил министр.

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Напомним:

В Украине на базе кластера Brave1 разработана суперзащита от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Экономическая правда