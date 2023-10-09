В Украине возобновился рост инфляции после двухмесячного падения

Потребительские цены в Украине в сентябре 2023 года выросли на 0,5% после снижения на 1,4% в августе и 0,6% в июле.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В то же время, несмотря на возобновление роста инфляции в сентябре, в годовом измерении инфляция в Украине упала до 7,1%

Так, с учетом инфляции в сентябре 2022 года, которая составила 1,9%, в годовом измерении по итогам сентября 2023 года она снизилась до 7,1%. В то время, как по итогам августа годовая инфляция составляла 8,6%, а по итогам июля - 11,3%.

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Базовая инфляция в сентябре, согласно сообщению Госстата, составила 0,9% после двух месяцев ее пребывания на нулевом уровне.

Учитывая то, что в сентябре 2022 года базовая инфляция составила 2,4%, в годовом измерении по итогам сентября 2023 года она также снизилась до 8,4%. По итогам августа базовая инфляция составила 10,0%, по итогам июля - 12,3%.

С начала текущего года инфляция в стране составила 3,0%, базовая - 4,1%, уточнил Госстат.

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Напоминаем:

В конце июля Нацбанк Украины улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 14,8% до 10,6%.

В 2022 году инфляция составила 26,6%. В 2021 году - 10%.

Базовая инфляция в 2022 году составила 22,6%. В 2021 году - 7,9%.