Нобелевская премия по экономике присуждена Клаудии Голдин
Нобелевская премия по экономике 2023 года присуждена профессору Гарвардского университета Клаудии Голдин.
Об этом объявил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен.
Клаудия Голдин получила награду за "вклад в понимание последствий выхода женщин на рынок труда".
Голдин собрала данные архивов США более чем за 200 лет. Это позволило определить, как и почему различия в доходах представителей разных полов менялись с течением времени.
"Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о (...) роли женщин и том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем", - заявил председатель комитета премии в области экономических наук Якоб Свенссон.
Напоминаем:
Нобелевские лауреаты получают золотую медаль, именной диплом и денежную премию.
В 2023 году премия составляет 11 миллионов шведских крон, или около 994 тысяч долларов.
Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 году. Нынешняя премия по экономике стала 55-й с 1969 года.
В 2022 году лауреатами Нобелевской премии по экономике 2022 года стали американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг "за исследование банков и финансовых кризисов".
Американский экономист, историк и специалист по гендерным вопросам Клаудия Голдин родилась в 1946 году. В 1967 году получила степень бакалавра экономики в Корнеллском университете, в 1969 году стала магистром по экономике в Чикагском университете, в 1972 году там же там же получила докторскую степень по экономике.
В 1990 году Голдин присоединилась к преподавательскому составу экономического факультета в Гарвардском университете. В 2013-2014 гг. она была председателем Американской экономической ассоциации.
Голдин известна работами о женщинах в экономике. Ее наиболее значительные статьи в этой области - о стремлении женщин к развитию карьеры и приверженности семье, а также о причинах того, почему женщины теперь составляют большинство среди студентов.