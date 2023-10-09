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Запрет на работу общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве продлили

Понедельник, 9 октября 2023, 14:17 - Анастасия Жарикова

В Киеве продлили запрет на движение общественного транспорта во время сигнала "воздушная тревога".

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе Киевского городского совета относительно электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус).

"После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

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Такое решение военная администрация обусловила меры безопасности.

Напоминаем:

С 4 октября оплатить проезд в общественном транспорте Киева банковской картой, Apple Pay, Google Pay или цифровой транспортной картой можно будет только за две поездки вместе.

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В Киеве систему оплаты банковскими картами, ApplePay и GooglePay в коммунальном транспорте изменили, чтобы город мог сэкономить на банковских комиссиях за каждую оплату проезда.

Киев транспорт война
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