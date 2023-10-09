В МВФ намекнули, что Украине стоит пойти на дополнительные фискальные меры

В случае, если война затянется за 2024 год, Украине возможно придется рассмотреть сценарий с введением дополнительных фискальных мер.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей в интервью "НВ".

"Когда мы начали создавать программы EFF, мы знали, что делаем это на фоне существенной неопределенности. Учитывая это, мы разработали программу с учетом основного сценария, который предполагал завершение войны до середины 2024 года. Но мы предусмотрели и негативный сценарий с более длительной во времени войной", - отметил Гэвин Грей.

"Рассматривая с руководством страны негативный сценарий, мы отметили, в таком случае ... возникнет потребность в дополнительных фискальных мерах", - добавил он.

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В то же время, по его словам, в случае негативного сценария будет увеличена и международная помощь стране.

"Международная финансовая помощь должна вырасти в условиях негативного сценария. В случае реализации сценария базового, мы говорили о $115 млрд, а негативного - $140 млрд. Должен заметить, что в дополнение к средствам происхождением извне, украинское руководство должно принимать политические меры, чтобы сбалансировать все свои необходимые финансовые потребности. Но мы уверены в том, что власти Украины уже имеют профессиональный опыт внедрения таких взвешенных мер", - сказал глава миссии МВФ.

Комментируя возможность принятия законопроекта, который введет налог на сверхприбыли украинских банков, Гэвин Грей отметил, что такая норма может быть введена лишь временно и с учетом последствий для банковской системы.

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"Речь идет о том, чтобы разработать такой закон, который бы сделал возможным генерировать доходы на временной основе, одновременно не нанося ущерб финансовой стабильности. Поэтому это - первоочередная задача для Министерства финансов, которое несет за это ответственность в правительстве, - в консультациях с Национальным банком", - сказал он.

Кроме того, по словам главы миссии МВФ, власти надо сосредоточиться на усилении возможностей собирать доходы - как налоговые, так и таможенные.

Гэвин Грей также отметил необходимость возобновить налоговые проверки. И одобрительно оценил отмену упрощенного 2-процентного режима налогообложения, который работал с начала войны.

"Это важно с точки зрения фискальной компоненты и усиления государственного управления", - сказал он.