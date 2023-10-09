Межбанковская комиссия в Украине при расчетах картами снижена до конца войны - АМКУ  

Антимонопольный комитет согласовал снижение MasterCard и Visa ставки интерчейнджа (межбанковскую комиссию) с 0,9% до 0,7%.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Отмечается, что данная ставка будет действовать на период войны.

"Антимонопольный комитет Украины предоставил на период войны разрешение компаниям MasterCard Europe S.A. и Visa International Service Association на уменьшение размера внутригосударственных межбанковских комиссий (ставки интерчейнджа), которые платят эквайеры в пользу эмитента, в Украине с 0,9% до 0,7%", - говорится в сообщении.

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Комитет ожидает, что эти изменения позволят торговым сетям сохранить действующий уровень цен для потребителя, а также будут способствовать развитию малых и средних предпринимателей и в целом экономическому развитию Украины.

Также отмечается, что указанные изменения приняты с учетом интересов всех участников рынка в условиях военного положения.

Ведомство уточнило, что ставка 0,7% будет действовать "не ранее следующего рабочего дня после окончания 14 календарных дней после даты получения разрешения комитета в соответствии с законом о конкуренции, до следующего рабочего дня после окончания 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения".

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Отмечается, что после этого срока MasterCard и Visa вернутся к согласованной с АМКУ еще до войны ставке 0,9%.

"Внедрение дальнейшего снижения уровня межбанковской комиссии - это попытка государственных органов и других представителей отрасли ответить на запрос о помощи торговых сетей, которые понесли значительные экономические потери, вызванные войной", - отметил АМКУ.

Напоминаем:

Подписанный в мае 2021 года меморандум между MasterCard, Visa и НБУ предусматривал установление ставки интерчейндж 1,2% с 1 июля 2021 года и постепенное ее снижение, в частности с 1 июля 2023 года с 1% до 0,9%.

Однако на время войны ставка была сначала обнулена, а затем постепенно повышена до 0,7%. Решение Visa и MasterCard вернуть ее на уровень 0,9% с 1 июля этого года подвергли резкой критике торговые сети. Крупнейшие на рынке банки - ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк - в свою очередь, сохранили тарифы на эквайринг для своих клиентов неизменными (примерно 1,3-1,5%), однако призвали MasterCard и Visa поддержать эту инициативу и отменить повышение ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года до 0,9%.

Однако Ощадбанк отметил, что "в случае неснижения платежными системами уровня интерчейнджа в течение одного-двух месяцев банк пересмотрит свое решение".

Согласно данным НБУ, доля платежных терминалов ПриватБанка, Ощадбанка и Райффайзен Банка на начало года составляла соответственно 60,4%, 19,6% и 7,6%.