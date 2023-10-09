Самым распространенным мошенничеством в Украине во время войны стали продажи в интернете

Каждый девятый опрошенный украинец становился жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения.

Это показали результаты масштабного опроса Нацбанка и платформы открытых данных Опендатабот.

Согласно результатам опроса, с начала полномасштабного вторжения в Украине возросла активность кибермошенников. Пользуясь ситуацией и сложным положением граждан, преступники адаптировали мошеннические схемы под настоящее и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от имени государства, международных и благотворительных организаций.

Было обнаружено, что 11% украинцев становились жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения.

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Чаще всего преступники обманывают молодежь (18-24) и людей в возрасте 65+.

По данным опроса, чаще всего украинцев обманули при покупке/продаже товара в интернете - с таким сталкивался каждый второй респондент (52,74%).

Вторая по популярности воровская схема - фишинговые ссылки (18,57%). У 12,04% мошенники взломали соцсети, а еще у 10,18% выманивали информацию по телефону и тому подобное.

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Во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное положение. Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление.

Большинство случаев, когда граждане теряли свои средства, возникали из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг.

Половина от общей суммы убытков от мошенничества с платежными картами происходила из-за социальной инженерии.

Напоминаем:

За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто почти 60 тысяч производств о мошенничестве по ст. 190 УКУ. Это больше, чем даже в целом за два предыдущих 2 года: так, в 2021 было открыто 23,8 тысячи производств, а в 2022 - 32 тысячи.

Опендатабот в партнерстве с Национальным банком Украины запустили масштабный просветительский проект, чтобы выяснить, как работают мошенники в военное время, и научить украинцев противодействовать кибермошенничеству.

"ШахрайГудбай" - это информационная кампания НБУ и его партнеров, цель которой - научить украинцев правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.