Нефть резко подорожала на фоне атаки ХАМАСа на Израиль

Цены на нефть 9 октября выросли более чем на 3 доллара за баррель, поскольку военные столкновения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС углубили политическую неопределенность на Ближнем Востоке и вызвали обеспокоенность поставками.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent поднялись на 3,10 доллара, или на 3,67%, до 87,68 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу.

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Нефть West Texas Intermediate в США подорожала на 3,26 доллара или на 3,94% до 86,05 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя ранее подскочили более чем на 4 доллара за баррель, а затем немного снизились.

Что повлияло на цены

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Всплеск цен на нефть после роста геополитических рисков на Ближнем Востоке изменил тенденцию на прошлой неделе к самому недельному падению с марта, когда Brent упала примерно на 11%, а WTI упала более чем на 8% на фоне опасений относительно высоких процентных ставок и их влияния на мировой. спрос.

Вспышка насилия со стороны палестинской группировки ХАМАС грозит сорвать усилия США по сближению между Саудовской Аравией и Израилем, при котором королевство нормализует отношения с Израилем в обмен на оборонное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Сообщается, что должностные лица Саудовской Аравии сообщили Белому дому 6 октября, что они готовы увеличить добычу в следующем году в рамках предложенного израильского соглашения.

Увеличение добычи в Саудовской Аравии помогло бы снизить напряженность после месяцев сокращения поставок со стороны ключевых производителей Саудовской Аравии и России.

Нормализация саудовско-израильских отношений, вероятно, заморозит недавние шаги к разрядке между Саудовской Аравией и Ираном, открыто одобрившим атаки ХАМАС.

Аналитики озабочены тем, что поставки нефти могут сократиться, если Иран будет вовлечен в конфликт.

Напоминаем:

По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.