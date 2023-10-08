Индия требует от X, YouTube и Telegram удалять контент с сексуальным насилием над детьми

Правительство Индии обратилось к социальным сетям X (Twitter), YouTube и Telegram с просьбой убедиться, что на их платформах нет материалов о сексуальном насилии над детьми.

Об этом пишет Reuters.

В сообщениях, направленных Министерством электроники и информационных технологий, отмечается важность быстрого и окончательного удаления любых материалов сексуального насилия над детьми в соцсетях.

Компании могут быть лишены защиты от юридической ответственности, если они не выполнят требований.

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"Если они не будут действовать быстро, их безопасная гавань в соответствии с разделом 79 Закона об информационных технологиях будет отменена, и это приведет к последствиям согласно индийскому законодательству", - заявил младший министр информационных технологий Раджив Чандрасекар.

В Telegram заявили, что материалы с изображением детей прямо запрещены его условиями использования.

В YouTube сообщили, что в третьем квартале 2023 года удалили более 94 тыс каналов и более 2,5 млн видео из-за нарушения политики безопасности детей.

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В сообщении правительство также попросило компании принять меры, такие как алгоритмы модерации контента и механизмы отчетности, чтобы предотвратить распространение материалов сексуального насилия над детьми в будущем.

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Экономическая правда.