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Саудовская Аравия изучает возможность использования малых ядерных реакторов

Воскресенье, 8 октября 2023, 15:07 - Игорь Пилипив

Саудовская Аравия заинтересована в изучении технологии модульных ядерных реакторов, поскольку стремится диверсифицировать свои источники энергии. 

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Саудовская Аравия строит испытательный реактор и ищет помощи от США, чтобы развить собственную ядерную программу.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, королевство "поздно пришло" к ядерной энергетике и стремится изучить все типы и применения атомной генерации. В целом страна стремится диверсифицировать свои источники и производить более чистую энергию для внутреннего использования и экспорта.

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Кроме того, Саудовская Аравия также исследует источники геотермальной энергии, в том числе в западных районах страны, которые находятся далеко от ресурсов ископаемого топлива.

Однако несмотря на развитие возобновляемых источников внутри страны, таких как солнечная энергия и системы улавливания углерода, Эр-Рияд также инвестирует в расширение мощностей добычи нефти.

Напомним: 

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Саудовская Аравия ведет переговоры с производителем электромобилей Tesla о создании в стране производственных мощностей компании.

АЭС Саудовская Аравия
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