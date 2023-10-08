Война в Израиле может привести к росту спроса на золото и другие безопасные активы

Инвесторы ожидают, что геополитические риски в Израиле могут привести к росту спроса на золото и облигации США.

Об этом пишет Reuters.

Рост геополитических рисков может привести к покупке таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на облигации США.

По словам главного рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардилло, каждый раз, когда происходят международные потрясения, американский доллар укрепляется. В целом это хороший пример того, почему людям нужно иметь золото в своих портфелях, поскольку его покупка является идеальным хеджированием от международных потрясений.

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По мнению главного экономиста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, события в Израиле окажут значительное влияние на рынки, в зависимости от того, сколько они будут продолжаться и будут ли другие государства втянуты в конфликт.

В субботу, 7 октября, боевики палестинской группировки ХАМАС совершили беспрецедентное нападение на Израиль. Западные страны во главе с Соединенными Штатами осудили нападение и пообещали поддержку Израилю.

Напомним:

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Из-за беспрецедентной атаки террористов ХАМАС против Израиля ряд авиакомпаний в субботу отменили свои рейсы в Тель-Авив.