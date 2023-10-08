Международные резервы Украины за месяц сократились на 1,7% 

Международные резервы Украины на начало октября по предварительным данным составляли 39,7 млрд долларов, что на 1,7% меньше по сравнению с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сентябре международные резервы снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и долговых выплат страны в иностранной валюте, которые в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В сентябре на валютные счета правительства в НБУ поступило 3,3 млрд долл, из которых:

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1,59 млрд долл - макрофинансовая помощь от ЕС;

1,25 млрд долл - грант от США через трастовый фонд Всемирного банка;

386,4 млн долл - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

100,0 млн долл - от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Кроме того, правительство выплатило 465,3 млн долл. за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из которых 388,9 млн долл. - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 51,1 млн долл. - долга перед Всемирным банком, остальные - долга перед другими международными кредиторами.

Также Украина уплатила Международному валютному фонду 882,1 млн долл.

На межбанковском валютном рынке за сентябрь регулятор продал 2,69 млрд долл. и выкупил в резервы - 0,7 млн долл.

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В НБУ добавили, что в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 12,9 млн долл.

В целом текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта.

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Экономическая правда.