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Киев получил 23 пассажирских автобуса от Братиславы

Пятница, 6 октября 2023, 20:48 - Анастасия Дячкина

Киев получил благотворительную помощь от мэрии Братиславы – 23 пассажирских автобуса. Это стало возможным благодаря предварительным договоренностям мэров украинской и словацкой столиц.

Об этом сообщает Управление международных связей КГГА.

В КГГА уточнили, что подвижной состав из Братиславы будет курсировать на тех маршрутах, которые нуждаются в увеличении выпуска. Также часть автобусов будет служить для обеспечения оперативного резерва предприятия и в качестве доноров для подвижного состава.

"Автобусы от словацких партнеров выйдут на маршруты города после завершения процедур регистрации и проведения подготовительных технических работ", – добавили в администрации.

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Напомним: 

Киевский метрополитен в августе получил еще 12 единиц подвижного состава из Варшавы, до конца месяца планировалось транспортировать еще 6 вагонов.

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Экономическая правда

Киев КГГА транспорт Словакия
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