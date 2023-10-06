Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на новый пакет поддержки Украины
Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет поддержки Украины в 2023 году.
Об этом со ссылкой на правительственный портал Нидерландов пишет Укринформ.
"Нидерланды выделяют 102 миллиона евро на третий пакет поддержки Украины в 2023 году. Министр внешней торговли и развития сотрудничества Лизе Шрайнемахер сообщает об этом Палате представителей от имени кабинета", – говорится в сообщении.
60 миллионов евро из этих средств будут направлены на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление Украины. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов для покрытия платежных рисков инвестиций и сделок в стране.
Еще 30 миллионов пойдут на закупку газа и поставку комплектующих для электросетей.
Остальные 12 миллионов евро предназначены для поддержки недавно освобожденных территорий.
Новый пакет поддержки основан на оценке потребностей украинской власти, Всемирного банка и Европейской комиссии.
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Напомним:
В апреле сообщалось, что через механизм Всемирного банка Нидерланды выделят 100 миллионов евро на гарантии финансирования сельскохозяйственного бизнеса в Украине, а также на генераторы, чтобы помочь стране пережить будущую зиму.
Кроме того, Дания планирует увеличить помощь Украине на гражданские цели с 1,2 миллиарда до 1,5 миллиарда датских крон (более 200 млн евро).