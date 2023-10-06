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7 нерабочих МИГов, вагоны, авто и танкер: Украина конфискует у России 800 единиц транспорта

Пятница, 6 октября 2023, 19:20 - Алексей Павлыш
 
ФОТО: NATIONALMUSEUM.AF.

Кабмин одобрил проект указа президента о введении в действие решения СНБО о принудительном изъятии имущества государства-агрессора и его резидентов: проект документа предусматривает изъятие более 800 единиц движимого имущества.

Такое решение правительство приняло на заседании 6 октября, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Проведена значительная работа по верификации активов, которыми владеет государство-агрессор на территории Украины, уточнение имеющихся данных.

Особое внимание мы уделили доказательной базе - Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы. Движимое имущество - вагоны, грузовики, специальная техника - будет работать на экономику Украины или усиливать обороноспособность нашего государства на фронте", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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Согласно одобренному правительством проекту указа президента предлагается, в частности, изъять:

  • около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др;
  • нефтеналивной танкер;
  • более 300 грузовых и легковых автомобилей;
  • автоцистерны;
  • строительную технику;
  • авиационные двигатели.

Также будет изъято 7 МиГ-25 ВС РФ в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам.

"Согласно закону "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" принудительное изъятие в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации или возмещения", - пояснили в Минэкономики.

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Экономическая правда

Кабмин Россия транспорт
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