ПриватБанк в сентябре открыл рекордное с начала военного положения количество счетов бизнес-клиентов
Государственный ПриватБанк в сентябре 2023 года открыл более 24,5 тысяч счетов юрлиц и предпринимателей - это рекордный показатель с начала военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, это свидетельствует об активизации экономического развития страны.
"Мы постоянно работаем над совершенствованием и упрощением процессов открытия счетов для бизнес-клиентов и всесторонней поддержкой предпринимательства.
В октябре вместе с Дія.Бізнес и Mastercard мы запустили первый национальный акселератор для предпринимателей Власне, где как начинающие, так и опытные предприниматели получат мощную образовательную и материальную базу для развития своего дела", - добавил он.
В банке отметили также, что, по исследованиям компании CBR, которые были проведены в июле-августе 2023 года, 45% юридических лиц и 61% предпринимателей считают ПриватБанк основным банком для своего бизнеса.
Экономическая правда