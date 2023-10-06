ПриватБанк в сентябре открыл рекордное с начала военного положения количество счетов бизнес-клиентов

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Государственный ПриватБанк в сентябре 2023 года открыл более 24,5 тысяч счетов юрлиц и предпринимателей - это рекордный показатель с начала военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгения Заиграева, это свидетельствует об активизации экономического развития страны.

"Мы постоянно работаем над совершенствованием и упрощением процессов открытия счетов для бизнес-клиентов и всесторонней поддержкой предпринимательства.

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В октябре вместе с Дія.Бізнес и Mastercard мы запустили первый национальный акселератор для предпринимателей Власне, где как начинающие, так и опытные предприниматели получат мощную образовательную и материальную базу для развития своего дела", - добавил он.

В банке отметили также, что, по исследованиям компании CBR, которые были проведены в июле-августе 2023 года, 45% юридических лиц и 61% предпринимателей считают ПриватБанк основным банком для своего бизнеса.

Экономическая правда

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