Интервенции в поддержку гривны в сентябре уменьшили международные резервы Украины

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составили 39,7 млрд долларов и уменьшились за месяц на 1,7% в результате интервенций НБУ для поддержки гривны.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"По состоянию на 1 октября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли 39 708,2 млн долларов. В сентябре они снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.

Также за счет международных резервов в сентябре осуществлялись долговые выплаты страны в иностранной валюте. Однако, как отмечают в Нацбанке, они были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Реклама:

В целом в течение сентября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 3 328,9 млн долларов. Из этой суммы:

Реклама:

1 592,4 млн долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;

1 250,0 млн долларов - грант от Соединенных Штатов через трастовый фонд Всемирного банка;

386,4 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

100,0 млн долларов - от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 465,3 млн долларов, из которых 388,9 млн долларов - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 51,1 млн долларов - долга перед Всемирным банком, остальные - долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 882,1 млн долларов.

Операции Национального банка на валютном рынке Украины

В сентябре 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 692,1 млн долларов и выкупил в резервы - 0,7 млн долларов. Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2 691,4 млн долларов.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В сентябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 12,9 млн долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта

Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно: