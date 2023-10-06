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Кабмин разрешил направить 2 миллиарда на модернизацию пунктов пропуска на границе

Пятница, 6 октября 2023, 18:26 - Алексей Павлыш
 
фото: правительственнный портал

Кабмин принял решение, которое позволит Госагентству восстановления и развития инфраструктуры направить 2 млрд грн на модернизацию, строительство, содержание пунктов пропуска на государственной границе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это часть приоритетной реформы правительства "Европейская граница". Она предусматривает, что граждане и бизнес смогут быстро, удобно и без бюрократии пересекать границу с европейскими странами", - заявил Шмыгаль.

Также правительство утвердило постановление, которое позволит направить грант в 1,8 млрд грн на восстановление критически важной логистической инфраструктуры и автомобильного сообщения - это грант от Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта RELINC.

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Напомним:

Сообщалось, что Украина планирует создать еще девять пунктов пропуска на границе со странами, входящими в Европейский Союз, больше всего - с Польшей.

Экономическая правда

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Кабмин финансы Госпогранслужба
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