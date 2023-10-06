Коминбанк оштрафован на максимальную сумму за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк оштрафовал Коминбанк на максимально возможную сумму - 135,15 млн грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк оштрафован за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Также взыскание наложено за нарушение требований валютного законодательства в сентябре 2023 года.

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Как сообщается на сайте Нацбанка, среди нарушений, в частности, необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, неприменение в своей деятельности риск-ориентированного подхода и непринятие надлежащих мер с целью минимизации рисков.

Кроме того, Нацбанк обвинил Коминбанк в предоставлении недостоверной информации на запросы по выполнению банком требований законодательства в сфере финмониторинга и информации о валютных операциях с ошибками, а также ненадлежащей верификации плательщика.

Среди других претензий: нарушения в разработке и внедрении внутренних документов по вопросам финмониторинга; задержка во внедрении комплексной интегрированной системы автоматизации процессов финансового мониторинга.

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Напоминаем:

Коминбанк зарегистрирован в 1993 году.

Основным акционером банка с 94,86% акций является гражданин Великобритании, основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер. Еще 5,14% акций принадлежит Татьяне Путинцевой, которая возглавляет банк с 2018 года, и которые она получила от Пинтера в марте этого года.

На середину 2023 года по размеру общих активов (8,4 млрд грн) банк занимал 28 место среди 65 действующих украинских банков.

Чистая прибыль банка в первом полугодии 2023 года составила 77,7 млн грн.