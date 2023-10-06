Цены на нефть по итогам недели снижаются на фоне опасений спроса

Цены на нефть 6 октября стабильны, но имеют курс на снижение недельных показателей, поскольку опасения спроса, вызванные макроэкономическими трудностями, усилились еще одной частичной отменой запрета на экспорт топлива Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на Brent выросли на 15 центов, или 0,18%, до 84,22 доллара к 08:17 по Гринвичу.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 20 центов, или 0,24%, до 82,51 доллара.

Что повлияло на цены

Россия объявила, что сняла запрет на экспорт дизельного топлива, поставляемого в порты трубопроводным транспортом при условии, что компании продают не менее 50% своего дизельного топлива на внутреннем рынке.

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В прошлом году почти три четверти из 35 миллионов тонн дизельного топлива, экспортируемого Россией, были поставлены по трубопроводу. Запрет на весь экспорт бензина остается в силе.

В пятницу фьючерсы на марки Brent и WTI имели курс на падение примерно на 12% и 9% соответственно в недельном исчислении, в основном из-за опасений, что более высокие процентные ставки замедлят глобальный рост и ударят спрос на горючее.

Беспокойство спросом компенсируют объявления Саудовской Аравии и России, которые подтвердили, что текущие добровольные сокращения поставок на 1,3 миллиона баррелей в день будут продолжаться до конца года.

На этой неделе наблюдалось стремительное падение цен на казначейские обязательства США до 17-летнего минимума из-за опасений, что ФРС США дольше будет поддерживать ставки на высоком уровне, а также растущую обеспокоенность государственными расходами и рост дефицита бюджета в Соединенных Штатах.